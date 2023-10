Ebner-Steiner sieht AfD als "kleinen Wahlsieger"

AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner hat sich über die erste Prognose nach Schließung der Wahllokale hoch erfreut gezeigt.

"Ich muss sagen, wir sind schon so etwas wie der kleine Wahlsieger des Abends", sagte Ebner-Steiner am Sonntag auf der Wahlparty der AfD. Die Partei habe einen Wahlkampf in einer nie da gewesene Einheit geführt. "Dieser Wahlkampf hat uns aber auch an unsere Grenze gebracht, zum Beispiel in Ingolstadt, als unser Bundessprecher dort hinterlistig angegriffen wurde. Man muss sagen, die Saat von Söder, Steinmeier und den linken Medien ist aufgegangen", sagte Ebner-Steiner. "Und in Bayern haben wir deshalb eine Krise der Demokratie und des politischen Diskurses."

AfD-Chef Tino Chrupalla war am Mittwoch in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht worden, nachdem mehrere Menschen mit ihm Selfies gemacht hatten und es zu leichtem Körperkontakt gekommen war. Während Ebner-Steiner schnell von einem "Angriff" sprach und Theorien von einer Attacke mit einer Spritze die Runde machten, gab es laut Staatsanwaltschaft nach ersten Zeugenvernehmungen auch von Chrupalla selbst "keinerlei Erkenntnisse" dazu. Staatsanwaltschaft und Arztbrief zufolge waren auch die Untersuchungen des Bluts von Chrupalla unauffällig.

(dpa)