Landtagswahl

vor 45 Min.

Hubert Aiwanger führt seinen Post-Flugblatt-Wahlkampf auf dem Gillamoos

Plus In Abensberg ist am Montag kein Platz mehr frei im Weißbier-Stadel auf dem Gillamoos: Hubert Aiwanger kommt. Der genießt die Begeisterung und sagt "Danke".

Von Uli Bachmeier

Etwas ist anders als sonst an diesem Gillamoos-Vormittag, bei dem sich die Spitzen der politischen Parteien traditionell einen deftigen Schlagabtausch liefern und die Besucher üblicherweise gemütlich von einem Bierzelt ins andere wechseln können. Die CSU belegt wie immer das größte Zelt am Platz, aber auffällig viele Leute zieht es schon um neun Uhr – also eine Stunde vor Beginn der Redeschlacht – in den kleinen Weißbier-Stadel. Dort wird der Chef der Freien Wähler, Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erwartet. Der Andrang ist so groß, dass bereits um 9.15 Uhr via Lautsprecher verkündet wird, dass keine Besucher mehr eingelassen werden, weil drinnen kein Platz mehr ist. Und auch der Biergarten davor ist schon überfüllt.

Wer einen Platz ergattert hat, muss sich gedulden. Aiwanger kommt zwar pünktlich um zehn Uhr. Er wird begeistert empfangen. „Hubert, Hubert“, rufen seine Fans. Doch dann müssen erst einmal andere Redner ran, um das heikelste Thema, die Flugblatt-Affäre, abzuräumen. Susann Enders, die Generalsekretärin der Freien Wähler, bemüht sich um Schadensbegrenzung bei den Medien, die von den Freien über die ganze vergangene Woche hinweg wegen ihrer Berichterstattung über das antisemitische Flugblatt aus Aiwangers Schulzeit beschimpft worden waren. „Nur weil es einen Stinkstiefel in der Branche gibt, sind nicht alle schlecht“, sagt Enders. Mit „Stinkstiefel“ meint sie die Süddeutsche Zeitung, die die Vorgänge enthüllt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen