Bayerische Landtagswahlen finden im Oktober 2023 statt

Bayern wird im Jahr 2023 einen neuen Landtag wählen. So viel war schon länger klar. Nun ist der genaue Termin fix.

Der Termin steht: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 einen neuen Landtag. Das gab Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Dienstag nach einer Sitzung im Kabinett bekannt. Demnach habe die Staatsregierung den Wahltermin für das kommende Jahr am Dienstagvormittag festgelegt.

Landtagwahlen in Bayern im Oktober 2023 – Termin gilt auch für Wahl der Bezirkstage

Am 8. Oktober finden im Freistaat nicht nur die Landtagswahlen statt. An dem Sonntag werden auch die bayerischen Bezirkstage gewählt. Der Termin war vor rund einem Monat vom Kabinett vorgeschlagen worden. Nun erfolgte Festlegung nach einer förmlichen Anhörung der Parteien im Landtag.

Mit der Festlegung des Wahltermins hält sich das Kabinett an die bayerische Verfassung. In Artikel 16 ist geregelt, dass die Wahl des Landtags frühestens 59 Monate und spätestens 62 Monate nach dem Termin der vorausgegangenen Wahl stattfinden darf. Die Landtagswahlen 2018 fanden am 14. Oktober statt. Daher war für die Landtagswahlen 2023 ein Zeitraum zwischen dem 17. September und dem 10. Dezember möglich.

