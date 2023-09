Ministerpräsident Söder: "Jetzt geht der Wahlkampf richtig los"

Auf die Debatte zur Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger (FW) folgt das Tagesgeschäft: Ministerpräsident Söder (CSU) gibt für den Wahlkampf-Endspurt eine Marschroute vor.

Einen Tag nach der Debatte über die Hetzblatt-Affäre im bayerischen Landtag will die CSU den Blick wieder nach vorn richten. Das betonte Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder am Freitag im Anschluss an ein Treffen mit den Landtagswahl-Kandidaten und Abgeordneten der CSU in der Münchner Parteizentrale. Sie wurden dort auf die Endphase des Wahlkampfs eingestimmt.

Söder sagte, er habe eine große Geschlossenheit verspürt. „Jetzt geht der Wahlkampf richtig los.“ Als Ziel für die Wahl am 8. Oktober gab der Parteichef keinen Wert in Prozent an. Ziel sei eine stabile Regierung für ein starkes Bayern. Mit Blick auf die 37,2 Prozent vor fünf Jahren, sagte Söder, „alles was besser ist, ist prima.“ Die Flugblatt-Affäre erklärte er für beendet. „Das Thema ist abgeschlossen.“

Stimmung laut Ministerpräsident Markus Söder "eindeutig Pro bürgerlich"

In aktuellen Meinungsumfragen vier Wochen vor der Landtagswahl muss die CSU Verluste verbuchen und ist so schlecht wie seit fast zwei Jahren nicht mehr, während Freie Wähler und AfD im Aufwind sind. Söder bezeichnete die Umfragen als „Momentaufnahmen“. Die Stimmung sei eindeutig Pro bürgerlich. Das hätten ihm auch die Kandidaten aus den Stimmkreisen gespiegelt. Zudem verspüre er eine starke Zustimmung für sein Krisenmanagement in der Flugblatt- Affäre. in dieser hatte Söder seinem in der Kritik stehenden Vize Hubert Aiwanger von den Freien Wählern den Rücken gestärkt und eine Entlassung abgelehnt.

In München hatten sich die aktuellen Abgeordneten sowie die Direktkandidaten für die 91 Stimmkreise versammelt. Bei den Wahlen vor fünf Jahren hatte die CSU sechs von 91 Stimmkreisen verloren. Söder zeigte sich zuversichtlich, dass es diesmal für seine Partei besser laufen werde.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch