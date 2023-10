Spitzenkandidat Böhm: Einzig AfD hat deutlich zulegen können

Martin Böhm, AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Bayern, sieht seine Partei als möglichen Oppositionsführer im Landtag.

Einzig die AfD habe in den Prognosen signifikant zulegen können, sagte Böhm am Sonntagabend im ZDF. Die AfD könnte zweitstärkste Kraft und Oppositionsführer im Landtag werden. "Das ist eine hohe Verantwortung, und die nehmen wir gerne an." Weiter sagte Böhm, es habe sich gezeigt, dass eine Partei "rechts der Mitte durchaus starke Bewegungen bei den Bürgern erzielen kann". Nun wolle die AfD den Blick auf die Bundestagswahl richten.

(dpa)