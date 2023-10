Landtagswahl

18:00 Uhr

Warum muss Kultusminister Piazolo gehen?

Plus Michael Piazolo ist der städtische Intellektuelle in der Landpartei Freie Wähler. Jetzt muss er seinen Ministerposten räumen – und sieht sich politisch künftig in einem anderen Feld.

Von Sarah Ritschel

Ein bisschen klang es nach Abschied, als Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) kurz vor dem Schulstart im September vor die Presse trat. Vordergründig stellte er die Eckpunkte des neuen Schuljahres vor, blickte aber auch zurück auf seine Amtszeit, die geprägt war von Corona-Krise und Distanzunterricht, der nötigen Turbo-Digitalisierung der Schulen und vom Ukraine-Krieg. Piazolo klang zufrieden. Und trotz der bilanzierenden Worte sagte der 64-Jährige, dass er gerne weitermachen würde als Minister. Der Wunsch erfüllte sich nicht. Anna Stolz, 40, bisher Piazolos Staatssekretärin, wird seine Nachfolgerin. Dem Vernehmen nach hatten selbst Fraktionsmitglieder noch bis Dienstag fest damit gerechnet, dass Piazolo weitermachen wird – oder darf. Am Donnerstagmorgen verkündete Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger es anders. Sein langjähriger Begleiter – Piazolo war bis 2019 neun Jahre lang Aiwangers Generalsekretär – scheidet nach fünf Jahren aus der Staatsregierung aus.

Wer in den politischen Betrieb hineinhört, stößt auf mehrere mögliche Gründe. Die Rede ist vom Wunsch, eine neue Politikergeneration ins Kabinett zu holen, von der Sehnsucht nach einem zupackenderen Stil. Die häufigste Vermutung – und vielleicht auch die bitterste sowohl für Piazolo als auch für seine Nachfolgerin: Unter den Ministern der Freien Wähler hätte sonst eine Frau gefehlt. Zwar war auch die frühere Europaabgeordnete Ulrike Müller aus dem Allgäu immer wieder als mögliche Ministerin genannt worden. Müller aber gilt als Landwirtschaftsspezialistin, und dieses Ministerium wollte die CSU auf keinen Fall aus der Hand geben. Zudem ist Schwaben mit dem Meitinger Fabian Mehring als Digitalminister schon im Kabinett vertreten.

