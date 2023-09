Wie hat Ihre Gemeinde bei der Landtagswahl 2018 gewählt?

Von Jakob Stadler - vor 18 Min.

Am 8. Oktober wählt Bayern den Landtag. Wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse von vor fünf Jahren: Wie hat welche Gemeinde in der Region damals abgestimmt?

Bayern steht vor der 19. Landtagswahl. Am 8. Oktober entscheidet sich, wer im Freistaat künftig regiert, welche Parteien im Landtag vertreten sind und welche direkt gewählten Abgeordneten ihre Stimmkreise vertreten dürfen. Gewählt wird der Landtag in Bayern immer für fünf Jahre, zuletzt also 2018. Wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse von damals.

Das Ergebnis der Landtagswahl 2018: Eine Koalition aus CSU und Freien Wählern bildet die Regierung. Markus Söder (CSU), der nach Horst Seehofers Rücktritt im März zum Ministerpräsident gewählt worden war, bleibt Chef der Landesregierung, Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wird sein Stellvertreter. Die AfD schafft erstmals den Einzug in den Landtag, der FDP gelingt der Wiedereinzug. Die Grünen können starke Gewinne verzeichnen und werden stärkste Oppositionspartei. Die SPD büßt massiv Stimmen ein, landet unter zehn Prozent und wird nur fünftstärkste Kraft. Zwar stehen die CSU und Markus Söder am Ende als Sieger da, doch im Vergleich zur Wahl 2013, bei der die Partei noch 47,7 Prozent und die absolute Mehrheit holen konnte, hat die CSU mehr als zehn Prozentpunkte verloren.

