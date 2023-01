Trotz U-Ausschuss und Volksbegehren: Söder ist sich seiner Sache sehr sicher

Die CSU schaltet vor der Landtagswahl in Bayern auf Wahlkampfmodus – und präsentiert sich als Gegenentwurf zur Bundesregierung. An den Freien Wählern kommt Markus Söder kaum vorbei.

Ministerpräsident Markus Söder ist sich knapp neun Monate vor der Landtagswahl seiner Sache offenbar sehr sicher. Weder die Untersuchungsausschüsse im Landtag, noch die angekündigten Volksbegehren würden den Lauf der Dinge in Bayern stören, sagte der CSU-Chef am Dienstag zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz.

CSU-Chef Markus Söder schwärmt von den Freien Wählern

Wie berichtet, hat Söder sich schon mehrfach für eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern ausgesprochen. Die Zusammenarbeit, so schwärmte er jetzt in Banz, "ist so gut, wie sie in dieser Legislatur noch nie war"“.

Für ihn komme es darauf an, Bayern maßvoll, aber nachhaltig weiterzuentwickeln. Die Bürgerinnen und Bürger hätten die Wahl zwischen einer bürgerlichen Koalition und einer "kleinen Ampel" in Bayern, sagte Söder und fügte hinzu: "Wie die Ampel in Berlin agiert, kann man sehen."

Vor der Landtagswahl präsentiert sich die CSU als Gegenentwurf zur Bundesregierung

Tatsächlich definiert sich die CSU im Moment vor allem als Gegenentwurf zur Bundesregierung in Berlin. Die Energiepolitik von SPD, Grünen und FDP sei "grundfalsch", sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer. Es sei ein Fehler, in der aktuellen Situation auf Atomkraft zu verzichten und stattdessen ein altes Kohlekraftwerk nach dem anderen wieder hochzufahren.

Auch an der Integrationspolitik der Ampel ließ Kreuzer kein gutes Haar. Mit zuletzt rund 200.000 Asylsuchenden innerhalb eines Jahres sei die Obergrenze erreicht, zumal die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine da noch gar nicht eingerechnet seien. "Ich bin der Auffassung, dass das zu viel ist. Wir können das auf Dauer nicht verkraften", sagte Kreuzer.

Lesen Sie dazu auch

Ihre Vorschläge, wie die Zuwanderung begrenzt und die Integration gefördert werden können, will die CSU-Landtagsfraktion in einer Resolution zusammenfassen. Außerdem beschäftigt sie sich bis Donnerstag schwerpunktmäßig mit Innovations-, Wirtschafts- und Energiepolitik.