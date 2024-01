Bei den Bauernprotesten hatte die Polizei im Süden deutlich mehr zu tun

Die Polizei zieht ihr Fazit nach den Demonstrationen der Landwirte. Dabei wird klar: Zwischen den Regionen gibt es deutliche Unterschiede.

Das bisherige Fazit der Polizei zu den Bauernprotesten fällt in großen Teilen der Region positiv aus – allerdings nicht überall. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord, dessen Zuständigkeitsbereich die Stadt und den Landkreis Augsburg sowie die Kreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries umfasst, spricht jedenfalls von einer ruhigen Lage. "Die Bauern waren sehr kooperativ", sagt Sprecher Markus Trieb. Er berichtet von gerade einmal drei Ordnungswidrigkeiten vonseiten der Landwirte. "Es war größtenteils sehr ruhig", erklärt Trieb. "Beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ist die Lage aber eine ganz andere."

Bauernproteste in der Region: 50 Fälle wegen des Verdachts von Ordnungswidrigkeiten

In der Tat werden von dort deutlich mehr Fälle gemeldet. Die Dienststellen ermitteln nach Angaben des Präsidiums, dessen Bereich sich von Lindau am Bodensee bis Füssen im Süden und Neu-Ulm sowie Günzburg im Norden erstreckt, in etwas weniger als zwei Dutzend Fällen wegen des Verdachts von Straftaten sowie in knapp unter 50 Fällen wegen des Verdachts von Ordnungswidrigkeiten.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, zu dem unter anderem die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Landsberg sowie die Stadt Ingolstadt gehören, berichtet, dass die Kooperationsgespräche mit den Landwirten positiv verlaufen seien. Es sei nur "eine sehr geringe zweistellige Zahl an Anzeigen" aufgenommen worden.

