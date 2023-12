Demo-Zug von Landwirten mit 60 Traktoren und Lkw

Landwirte haben bei Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) am späten Freitagabend laut eigenen Aussagen spontan einen Demonstrationszug mit rund 60 Traktoren und Lastwägen organisiert.

Anwohner hatten Lärm und lautes Hupen in der Innenstadt gemeldet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als Grund gaben die Bauern demnach "die aktuellen politischen Entscheidungen und die daraus resultierenden höheren Kosten" an. Die Demo sei nach einem "konstruktiven Gespräch" zwischen Polizei und Landwirten zu Ende gegangen.

In Bayern waren am Freitag mehrere Hundert Bauern auf die Straßen gegangen, um gegen Pläne der Ampel-Koalition zu demonstrieren. Diese will die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel streichen und zudem die Kfz-Steuer auch für Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen erheben.

(dpa)