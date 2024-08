Klimaextreme werden zum Problem für die Landwirte

Dass die Bauern mit der Ernte in diesem Jahr nicht zufrieden sein können, liegt auf der Hand. In Bayern standen im Juni zehntausende Hektar Flächen unter Wasser. Andernorts machte der Starkregen die Felder über Wochen kaum befahrbar. Auch während der Erntezeit wurden die Mähdrescher immer wieder durch Regen ausgebremst. Erst jetzt werden die Auswirkungen bezifferbar: Viele Landwirte haben weniger Getreide eingebracht – und das zu schlechterer Qualität. Da die Preise im Keller sind, ist die Ernüchterung doppelt so groß.

Tatsächlich aber liegen die Probleme tiefer. Der Klimawandel und die damit einhergehenden Folgen stellt die Landwirte vor immer größere Herausforderungen. Die Bauern sind es zwar seit Generationen gewohnt, mit der Witterung umzugehen. Das Problem aber sind die zunehmenden Extreme. Klar ist: Dürrejahre werden ebenso wie Starkregenereignisse zunehmen.

Längst laufen Versuche mit neuen Anbaumethoden und Kulturen, um die heimische Landwirtschaft besser gegen klimatische Veränderungen zu wappnen. Doch dafür benötigt man Zeit. Bis dahin sind politische Vorgaben nötig, die den Landwirten das Wirtschaften nicht weiter erschweren. Schon jetzt sehen viele Bauern ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet, da die Erträge bei Getreide und Raps seit zehn Jahren konstant sinken.