Kürbisernte hat begonnen: Wohl kaum Einbußen durch Hitze

Kürbisse sind wärmeliebend - der trockene Sommer sollte die Ernteerträge daher nur gering beeinflussen. Bleibt der Regen aber weiterhin aus, könnte sich das dennoch bemerkbar machen.

Etwa eine Woche früher als sonst startet die Kürbisernte in Bayern. Trotz des trockenen Sommers erwartet der Bayerische Bauernverband eine durchschnittliche Ernte - lediglich die Größe der Kürbisse könnte etwas kleiner ausfallen. Kürbisse seien im Gegensatz zu vielen anderen Gemüsearten wärmeliebend, teilte Franz Wöhrl vom Bauernverband auf Anfrage mit. Auf guten Böden seien Kürbisse daher vergleichsweise genügsam und stecken die Trockenheit "etwas besser weg".

Trotzdem sei es dieses Jahr auch für Kürbisse zu trocken gewesen, sagte Wöhrl. Um eine Ernte qualitativ hochwertiger Kürbisse mit einer angemessenen Größe zu sichern, musste zusätzlich bewässert werden. Die Witterung sei "eine Herausforderung" gewesen, sagte auch Gartenbauexperte Michael Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) mit Sitz in Bonn. Bliebe es bis zum Rest des Jahres weiterhin so trocken, könnte sich das doch noch in leicht unterdurchschnittlichen Erträgen widerspiegeln.

Immerhin habe die Hitze den Experten zufolge den Vorteil, dass es weniger Krankheiten an den Pflanzen gegeben habe und kaum auf Pflanzenschutz zurückgegriffen werden musste. Bei den Zierkürbissen befürchtet Wöhrl, der auch Vorstandsmitglied im Landesverband bayerischer Feldgemüsebauer und Gemüsebauer ist, jedoch eine frühe Abreife wegen der heißen Tage. "Wir hoffen, dass sie bis Halloween durchhalten."

Deutschlandweit hat Bayern in Bezug auf den Kürbisanbau "die Nase vorn", wie Gartenbauexperte Koch mitteilte. Mit rund 1040 Hektar hat Bayern das größte Anbaugebiet, dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 969 Hektar. Die mit Abstand am häufigsten angebaute Kürbissorte ist Koch zufolge der Hokkaido-Kürbis. Wegen der Vielfalt an Zubereitungsmöglichkeiten habe sich diese Sorte im Einzelhandel und bei den Verbrauchern etabliert.

(dpa)