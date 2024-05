Landwirtschaft

Sie helfen, wenn auf dem Bauernhof der Burn-out droht

Plus Die psychische Belastung in der Landwirtschaft ist oft enorm, doch gesprochen wird darüber selten. Manuela und Hermann Frei bewirschaften selbst einen Hof und beraten Bauern bei Problemen.

Von Melanie Lippl

Ein Landwirt und seine Frau sitzen gerade beim Abendessen, als er ihr von seinen Überlegungen erzählt, einen Melkroboter anzuschaffen. Sie geht nicht darauf ein und entgegnet nur: "Wenn du das machst, dann ziehe ich aus!" Warum sie so harsch reagiert, erklärt sie nicht. Er fragt auch nicht nach, und schon schwelt ein Konflikt in einem Alltag, in dem sich Privatleben und Beruf so stark vermischen wie in kaum einer anderen Branche. Der Büroangestellte kann nach Feierabend die Tür hinter sich schließen, der Landwirt lebt meist, wo er arbeitet. Es gibt immer etwas zu tun, Familienangehörige sind gleichzeitig Arbeitskräfte und, wenn ein Tier krank wird, hält es sich nicht an Wochenenden und Feiertage.

Immer weniger Landwirte machen immer mehr: mehr Vieh, mehr Fläche, mehr Belastung. Dazu kommen weitere Probleme, die auf die Seele vieler Bauern drücken: Bürokratie, Generationenkonflikte, steigende Kosten und das Gefühl, für ihre Arbeit nicht genügend wertgeschätzt zu werden. Bei den Bauernprotesten brach es aus vielen heraus, so manchen stürzt die Situation in eine tiefe Krise. Studien zeigen immer wieder, dass Landwirte und Bäuerinnen im Vergleich zu anderen Berufen die geringste Lebensqualität empfinden und dass bei ihnen die Suizidraten erhöht sind.

