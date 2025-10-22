Traktor kippt um – Mann schwer verletzt

Bei Arbeiten auf einer Wiese in Niederbayern ist ein Traktor umgekippt, wodurch ein Mann schwer verletzt worden ist. Der 72-Jährige hatte am Dienstag bei Konzell (Landkreis Straubing-Bogen) mit Anhänger und Traktor Gülle ausgefahren, wie die Polizei mitteilte. Auf einer abschüssigen Wiese kam der Anhänger ins Rutschen und zog den Traktor mit. Daraufhin kippte er um. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

