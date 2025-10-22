Icon Menü
Landwirtschaftlicher Unfall: Traktor kippt um – Mann schwer verletzt

Landwirtschaftlicher Unfall

Traktor kippt um – Mann schwer verletzt

Ein Mann fährt Gülle auf einer Wiese aus. Dann gerät sein Gespann ins Rutschen und kippt um – mit schlimmen Folgen für den 72-Jährigen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Beim Gülleausbringen kippte der Traktor um. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Bei Arbeiten auf einer Wiese in Niederbayern ist ein Traktor umgekippt, wodurch ein Mann schwer verletzt worden ist. Der 72-Jährige hatte am Dienstag bei Konzell (Landkreis Straubing-Bogen) mit Anhänger und Traktor Gülle ausgefahren, wie die Polizei mitteilte. Auf einer abschüssigen Wiese kam der Anhänger ins Rutschen und zog den Traktor mit. Daraufhin kippte er um. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

