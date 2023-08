Mutmaßlicher Dreifachmörder schoss durch Tür gezielt auf Kopf seines Opfers

Plus Der Todesschütze setzte die Pistole direkt neben dem Türspion an. Die Staatsanwaltschaft ist sicher, dass Gerhard B. sich aus Wut seiner Nachbarn entledigen wollte.

Der mutmaßliche Dreifachmörder von Langweid war ganz offensichtlich auf einem gnadenlosen Rachefeldzug gegen seine Nachbarn, mit denen er seit Jahren im Streit lag. Neue Details zeigen eine Woche nach dem Verbrechen, wie systematisch der Todesschütze Gerhard B. vorgegangen ist.

Nachdem er seine direkten Nachbarn erschossen hatte, ging er den Ermittlungen zufolge zur Wohnung unter der seinen im Erdgeschoss. Dort muss er offenbar geklingelt und abgewartet haben, bis sich hinter der Wohnungstür etwas regt. Dann setzte der 64-jährige Sportschütze seine Neun-Millimeter-Pistole genau neben dem Türspion an und feuerte durch die Tür. Das ergibt sich anhand des Spurenbildes und des Einschussloches. Die 72 Jahre alte Bewohnerin wurde in den Kopf getroffen und war sofort tot.