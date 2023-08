Langweid

Nach Dreifachmord von Langweid: Ist das deutsche Waffenrecht zu durchlässig?

Plus Gerhard B. hatte seit 1987 eine Waffenbesitzkarte. Zu Hause kontrolliert wurde er in all der Zeit nicht. Wieder brandet die Debatte auf, ob das Gesetz es Waffenbesitzern zu leicht macht.

Von Philipp Kinne, Sarah Ritschel

Alle Kontrollen haben nichts gebracht. Gerhard B. hat trotzdem drei Menschen in Langweid erschossen und zwei verletzt. Sehr schnell nach der Tat vom Freitagabend tauchte die Frage auf, ob schärfere Waffengesetze die Todesschüsse hätten verhindern können. Nach Angaben des Landratsamts im Kreis Augsburg wurde Gerhard B. zwar seit 2010 alle drei Jahre in den entsprechenden Datenbanken auf Vorstrafen und sonstige polizeiliche Eintragungen kontrolliert. So ist es gesetzlich vorgeschrieben. Eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Behörde förderte aber zutage, dass in all den Jahren, in denen der Rentner seine Waffenerlaubnis besaß, nie Kontrolleure bei ihm zu Hause vorbeigekommen sind.

Mutmaßlicher Täter von Langweid wurde nie zuhause kontrolliert

Gerhard B. hat seine Waffenbesitzkarte seit 1987. In mehr als 35 Jahren wurde er kein einziges Mal daheim kontrolliert. Das Landratsamt betont, dass für solche Vor-Ort-Kontrollen gesetzlich kein regelmäßiger Turnus vorgeschrieben ist. Tatsächlich enthält das Waffengesetz in Deutschland hierzu keine Angaben.

