Schüsse von Langweid: Haftbefehl gegen Gerhard B. wegen dreifachen Mordes

Die Ermittlungsrichterin wertet die Bluttat von Langweid als dreifachen Mord und schickt den 64-jährigen Sportschützen in Untersuchungshaft. Gerhard B. selbst schweigt.

Der mutmaßliche Todesschütze von Langweid sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsrichterin hat ihm am Samstagnachmittag in Augsburg den Haftbefehl eröffnet. Demnach steht Gerhard B. unter dem dringenden Tatverdacht des dreifachen Mordes und des versuchten Mordes in zwei Fällen. Das bestätigte sein Verteidiger. Der 64-Jährige wurde in die JVA Augsburg-Gablingen gebracht.

Motiv für die Bluttat ist demnach tatsächlich ein Nachbarschaftsstreit. Gerhard B. soll am Freitagabend gegen 19.15 Uhr zu den Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der Langweider Schubertstraße gegangen sein, im Flur plötzlich eine Pistole gezogen und unvermittelt auf das Ehepaar geschossen haben. Der 52-jährige Mann und die 49-jährige Frau waren sofort tot. Danach ging er offenbar zu einer anderen Wohnung und soll durch die geschlossene Tür gefeuert haben. Die Schüsse trafen die 72-jährige Bewohnerin tödlich.

Schüsse in Langweid: Nachbarschaftsstreit schwelte offenbar schon länger

Im Anschluss daran fuhr Gerhard B. mehrere hundert Meter weiter in die Hochvogelstraße. Dort lebt nach Informationen unserer Redaktion der Sohn der 72-jährigen Getöteten. Auch dort soll B. durch die geschlossene Wohnungstür gefeuert haben. Der 44-jährige Mann und seine 32 Jahre alte Frau wurden dabei schwer verletzt.

Gerhard B. ist laut Polizei Sportschütze und hat mehrere Waffen legal besessen. Was genau ihn im Streit mit den Nachbarn derart hat ausrasten lassen, ist bislang unklar. Fest steht aber, dass der Streit schon länger schwelte. Auch am Freitagnachmittag hatte es nach Recherchen unserer Redaktion wieder Ärger gegeben, der sogar zu einem Polizeieinsatz vor Ort führte. Die Polizei kam demnach schon einmal gegen 17 Uhr zu dem Haus in der Schubertstraße. Der 64-Jährige sei beim Eintreffen der Polizei aber nicht mehr vor Ort gewesen, deshalb habe man nicht mit ihm sprechen können, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

