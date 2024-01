Laudenbach

vor 19 Min.

Mann randaliert und löst SEK-Einsatz aus

Ein 35-Jähriger hat in Laudenbach (Landkreis Miltenberg) in seiner Wohnung randaliert und Möbel mit einem Hammer zerschlagen und so das Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drohte der Mann am Samstagabend damit, ein Feuer zu legen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Mit Flaschen und Steinen habe der Mann dann aus dem Fenster nach den Beamten geworfen, die den Bereich um die Wohnung weiträumig absperrten. Mit Unterstützung des SEK konnte der Mann nach den Angaben einige Stunden später festgenommen werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Mitteilung (dpa)

