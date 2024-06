Großer Polizeieinsatz in Mittelfranken: Beamte setzen Schusswaffe ein

Am Sonntagabend kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Mittelfranken. Die Beamten setzen dabei auch die Schusswaffe ein. Zuvor sollen Bundespolizisten angegriffen worden sein.

Nach einem Angriff auf Bundespolizisten ist es am Sonntagabend in Lauf an der Pegnitz zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen. Dies teilte die Polizei in Mittelfranken auf der Plattform X mit.

In einem weiteren Beitrag auf X hieß es von der Polizei Mittelfranken, dass ein größerer Einsatz laufe. "Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung. Wir berichten hier weiter." Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. (dpa)