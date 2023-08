Rund 400.000 Arbeitskräfte weniger bis 2035 in Bayern

Der bayerische Arbeitsmarkt wird nach einer Studie des Prognos-Instituts bis 2035 schrumpfen.

Das Angebot an Arbeitskräften dürfte demnach um 400.000 sinken, die Nachfrage nach Arbeitskräften um 100.000. "In ganz Bayern ist die künftige Arbeitsmarktentwicklung von Fachkräfteengpässen geprägt", sagte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, am Donnerstag in München.

Dabei gebe es ein Nord-Süd-Gefälle. Ländliche Kreise in Franken und der Oberpfalz würden besonders von Engpässen betroffen sein. Im Landkreis Kronach erwartet Prognos einen Rückgang des Arbeitskräfteangebots um 21 Prozent. Grund der Engpässe sei vor allem der demografischen Wandel. Dazu kämen Pendlerverflechtungen.

In den Ballungszentren hingegen wird das Arbeitskräfteangebot laut Prognose bis 2035 wachsen und nannte Nürnberg, Bamberg, Fürth und Würzburg sowie München, Augsburg, Passau und Kempten. In der Landeshauptstadt werde das Arbeitskräfteangebot demnach um 2 Prozent zunehmen.

Aber es liege "in keinem der Landkreise und in keiner kreisfreien Stadt ein echtes, deutliches Überangebot an Arbeitskräften vor", sagte Brossardt. "Arbeitskräfte fehlen in ganz Bayern, es ist kein Problem bestimmter Regionen."

Der Studie zufolge treten in 26 der 36 betrachteten Berufsgruppen Engpässe auf. Gesundheits- und Krankenpflege steuerten auf dramatische Probleme zu, während es im Bereich Marketing und Kommunikation mehr Bewerber als Stellen geben werde.

(dpa)