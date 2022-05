Biber verliert die Orientierung: Polizei hilft

Ein orientierungsloser Biber hat in Oberfranken kurzzeitig eine Kreisstraße blockiert.

Beim Versuch das Tier einzufangen, flüchtete es in ein nahe gelegenes Gebüsch, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehrere Polizisten sowie Helfer des Natur- und Tierschutzvereins Coburg fingen das Tier demnach mit Hilfe einer Hundebox bei Lautertal (Landkreis Coburg) ein. Der Biber sei anschließend an einer geeigneten Stelle im Fluss Lauter freigelassen worden. Danach sei die Kreisstraße wieder für den Verkehr freigegeben worden, hieß es.

(dpa)