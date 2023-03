Drei bayerische Skifahrer sterben beim Heliskiing in den Rocky Mountains

Eigentlich sollte es ein Traumurlaub werden, doch eine Reise nach Kanada endete für vier Männer aus dem Landkreis Passau tragisch. Drei von ihnen starben bei einem Lawinenunglück.

Drei Männer aus Eging am See im Landkreis Passau sind bei einem Lawinenunglück am Donnerstagmittag in den kanadischen Rocky Mountains ums Leben gekommen. Vier Personen wurden schwer verletzt, sie sind Medienberichten zufolge außer Lebensgefahr. Drei Skifahrer wurden leicht verletzt.

Wie die kanadische Rundfunkanstalt CBC berichtet, war die neunköpfige Gruppe mit einem kanadischen Guide beim Heliskiing. Außerhalb der Grenzen des Panorama Mountain Resort in der Nähe von Invermere im Bundesstaat British Columbia wurden sie von einer Lawine erfasst. Die genauen Umstände des Unfalls sind bislang nicht bekannt.

Drei Skifahrer aus Bayern sterben beim Heliskiing in den Rocky Mountains

Insgesamt waren vier Männer aus Eging gemeinsam zum Heliskiing aufgebrochen. Grund für die Reise soll laut der Passauer Neuen Presse der Bachelor-Abschluss eines 25-Jährigen gewesen sein. Er war der einzige aus der Vierergruppe, der das Lawinenunglück überlebte. Nach Angaben der Zeitung starb sein 57-jähriger Vater, ein 57-Jähriger und ein 34-Jähriger. Das Skifahren in den Bergen gelte als riskant, wie eine kanadische Reporterin der Passauer Neuen Presse sagte. In diesem Jahr habe es bereits neun Lawinentote in British Columbia gegeben.

Zweites tragisches Ereignis für die Region

Es handelt sich bereits um das zweite tragische Ereignis für die Region innerhalb kurzer Zeit. Erst am vergangenen Wochenende war eine Reisegruppe aus Niederbayern nach einem Junggesellenabschied bei Schladming in Österreich mit ihrem Bus schwer verunglückt. Der 31-jährige Bräutigam kam ums Leben, als der Bus von der Fahrbahn abkam und mehrere Meter eine Böschung hinunterstürzte, wie die Feuerwehr bei Schladming in der Steiermark am Sonntag bestätigte. Am Dienstag berichtete der BR, dass auch der Busfahrer seinen Verletzungen erlegen ist.