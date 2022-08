LBV

11:16 Uhr

Trotz Hochsommers: Die ersten Zugvögel fliegen in den Süden

Ein Teil der Zugvögel hat sich trotz hochsommerlicher Temperaturen bereits auf den Weg in Richtung Winterquartiere gemacht - deshalb ist jetzt bereits weniger Vogelgesang zu hören, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Mittwoch in Hilpoltstein mitteilte.