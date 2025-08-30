Icon Menü
So glücklich lebt es sich im Allgäu: Jill aus London hat Glück auf einem Allgäuer Bauernhof gefunden

Allgäu

„Es hat sofort gefunkt“: Jill liebte London – dann lernte sie Bauer Sepp kennen

London, Paris, Unterhalhofen: Die Britin Jill fand ihr Glück auf einem Bergbauernhof im Allgäu. Welche Rolle ein Faschingsball dabei spielte.
Von Tobias Schuhwerk
    • |
    • |
    • |
    Jill Müller-Zeller stammt gebürtig aus London und lebt auf einem Allgäuer Hof.
    Jill Müller-Zeller stammt gebürtig aus London und lebt auf einem Allgäuer Hof. Foto: Tobias Schuhwerk

    „Für kein Geld der Welt will ich hier wieder weg. Ich liebe das Leben in meiner zweiten Heimat“, sagt die 68-Jährige. Die gebürtige Britin sitzt auf der Terrasse des knapp 800 Meter hoch gelegenen Bauernhofes mit vier Ferienwohnungen. Sie genießt den Blick in die Alpen und lauscht dem Rauschen des Gebirgsbachs, der durch ihren Garten fließt. Dass es sie einmal in den idyllischen Ortsteil von Fischen (Kreis Oberallgäu) verschlagen und sie Allgäuer Dialekt sprechen würde, hätte sie selbst am allerwenigsten gedacht. „Ich war Großstädterin durch und durch“, sagt Jill.

