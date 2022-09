Leben mit Downsyndrom

Vincent möchte sein wie Robert Lewandowski – aber er hat das Downsyndrom

Plus Vincent Nieswandt ist 14 Jahre alt und leidenschaftlicher Sportler. Er will Fußballprofi werden. Die Verwirklichung ist schwierig: Er lebt mit dem Downsyndrom.

Von Michi Bauer

„Einmal Lewandowski, bitte“, sagt Vincent, wenn er die Tür zum Friseursalon aufmacht. Und alle wissen dann: Vincent Nieswandt hätte gerne diesen seitlich kurzen Schnitt mit der angedeuteten Tolle. Der 14-Jährige aus Eibelstadt (Landkreis Würzburg) will unbedingt Fußballprofi werden. Mittelstürmer beim FC Bayern München, so wie Robert Lewandowski – vor seinem Wechsel zum FC Barcelona. Aber Vincent wird wohl nie so erfolgreich wie sein großes Idol. Er lebt mit einem genetischen Defekt, das zu einer intellektuellen Einschränkung führt: Trisomie 21 – auch bekannt unter dem Namen Downsyndrom.

