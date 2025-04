Vollsperrung auf A3 nach Unfall mit Lastwagen

Nach einem Unfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 3 Richtung Nürnberg voll gesperrt worden. Bei dem Unfall ist einer der Fahrer lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige kam demnach nach dem Unfall am Mittag bei Theilheim (Landkreis Würzburg) in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein anderer Fahrer auf den stehenden Lastwagen des 44-Jährigen auf und schob ihn auf einen weiteren Laster. Dadurch sei der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Die A3 soll laut Polizei noch bis in den Abend gesperrt bleiben. Der ADAC rechnet derzeit mit einem Zeitverlust von mindestens einer Stunde und empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Am Freitag war in Bayern der letzte Schultag vor den Osterferien. Auch deshalb sind an diesem Wochenende mehr Reisende auf den Autobahnen im Land unterwegs.