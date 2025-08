Wasserwacht warnt nach Dauerregen vor Lebensgefahr an der Isar

An der Isar in der bayerischen Landeshauptstadt München herrscht derzeit zwar keine Hochwassergefahr mehr, ganz sicher ist es am Ufer trotzdem nicht. Nach den Unwettern in den vergangenen Tagen führt der Fluss mehr Wasser als üblich. Das kann selbst für Spaziergänger am Ufer gefährlich werden. Die Münchner Wasserwacht warnt vor Lebensgefahr.

„Bitte bleiben Sie in den nächsten Tagen unbedingt der Isar fern!“, ist der dringende Appell der Wasserwacht München, wie der Bayerische Rundfunk und der Münchner Merkur berichten. Baden, Bootfahren und Spielen am Ufer sei mit erheblichem Risiko verbunden. Vermeintliche harmlose Aktivitäten am Flussufer können gefährlich werden, weil aufgeweichte Bereiche jederzeit wegbrechen können.

Wegen des hohen Wasserstandes kann es lebensgefährlich sein, in der Isar zu baden

Das Isarwasser sei zurzeit stark getrübt, führe viel Treibholz mit und weise gefährliche Strömungen auf. Laut Wasserwacht können sich immer wieder Strudel, Wasserwalzen und Unterströmungen bilden. Das könne für Badegäste und Schlauchbootfahrer lebensgefährlich werden.

Deswegen rät die Wasserwacht der Bevölkerung:

Nicht in der Isar zu baden

Keine Schlauchbootfahrten zu unternehmen

Kinder sollten nicht am oder im Wasser spielen

Hunde sollten nicht in der Isar baden oder am Ufer spielen

Man sollte sich direkt am Ufer nicht aufhalten

Bei einem Notfall reagiert man so richtig:

Umgehend den Notruf (112) wählen

Eine genaue Ortsangabe machen – wichtig ist dabei die Information, ob man sich am rechten oder linken Isarufer befindet (Die Orientierung ergibt sich, wenn man flussabwärts, also in Fließrichtung des Flusses blickt)

Sich selbst nicht in Gefahr bringen

Wenn möglich, der Person ein Rettungshilfsmittel wie einen Rettungsring zuwerfen

Die Person nicht aus den Augen verlieren

Bei nicht möglichen oder erfolglosen Rettungsversuchen, auf das Eintreffen des Rettungsdienstes warten