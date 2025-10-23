Icon Menü
Lebensmittel: Hersteller ruft Gelbwurst zurück

Lebensmittel

Hersteller ruft Gelbwurst zurück

Ein fränkisches Unternehmen startet einen Rückruf für abgepackte Gelbwurst. Das ist der Grund.
Von dpa
    Ein Unternehmen ruft Gelbwurst zurück. (Symbolbild)
    Ein Unternehmen ruft Gelbwurst zurück. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Das Unternehmen Konrad Böhnlein aus Bamberg ruft abgepackte Gelbwurst zurück. Der Grund: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Produkt metallische Fremdkörper befinden, berichtet das Portal lebensmittelwarnung.de.

    Das Unternehmen teilte mit, dass die Wurstpackungen im regionalen Lebensmitteleinzelhandel in Nordbayern und in der eigenen Filiale in Bamberg verkauft wurden. Betroffen ist das Produkt «Gelbwurst Ring SB» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. November 2025 und der Nummer 741242.

