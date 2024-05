Rückruf von Fruchtgummis mit HHC

Der Händler Trends247.com ruft einen Fruchtgummi mit halbsynthetisch hergestelltem psychoaktivem Cannabinoid zurück.

Der Fruchtgummi "Spacejellys Open Your Mind Psychedelic Dreams 250 mg HHC" hat laut Gutachten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit einen zu hohen Gehalt an Hexahydrocannabinol (HHC), der Verzehr von größeren Mengen könne gesundheitsschädlich sein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Hersteller hatte maximal den Verzehr von zwei Fruchtgummis pro Einnahme empfohlen.

Betroffen sind Produkte mit der Chargennummer C22B0015. Kunden mit dem Produkt könnten sich bei Trends247.com melden, sagte der Geschäftsführer Bernhard Adelsberger auf Anfrage. HHC ist ein halbsynthetisch hergestelltes psychoaktives Cannabinoid.

(dpa)