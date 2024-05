Lebensretterin

Herzstillstand am Steuer: Wie die 15-jährige Emily ihrer Mutter das Leben rettete

Plus Als Monika Speckbacher mit ihrer 15-jährigen Tochter im Auto unterwegs war, verlor sie plötzlich das Bewusstsein. Heute sagt sie: "Meine Tochter Emily ist meine Lebensretterin."

Von Susanne Wiedemann

Monika Speckbacher hat kaum Erinnerungen an den Abend des 18. April 2024. An diesem Tag brach die dreifache Mutter gegen 18.30 Uhr plötzlich bewusstlos am Steuer ihres Autos zusammen - mitten auf der Bundesstraße B 286 hinter Schweinfurt. Hinterwandinfarkt.

Auch an die folgende Zeit im Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus, an das künstliche Koma, die Intensivstation kann sich die 49-Jährige kaum erinnern. "Ich habe einen totalen Filmriss", sagt sie. Eines aber weiß Monika Speckbacher: "Meine Tochter Emily ist meine Lebensretterin." Das mache sie sehr glücklich - und auch sehr dankbar.

