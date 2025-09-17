Starke Strömungen und Bakterien: Hier ist Baden in der Region besonders gefährlich

Baden ist an heißen Sommertagen für viele ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung. Doch nicht immer sind öffentliche Badestellen an Flüssen oder Seen die besten Spots für eine Abkühlung: Strömungen, steile Uferbereiche oder auch Blaualgen können zur Gefahr werden. Immer wieder kommt es deshalb zu Badeunfällen – teils mit tödlichem Ausgang. An diesen Stellen sollten Freitzeit-Schwimmer vorsichtig sein.

Der Lech bei Kissing

Am Lech in Kissing gab es in diesem Jahr bereits einen tödlichen Badeunfall. Als fließendes Gewässer ist der Lech, wie auch andere Flüsse, unberechenbarer und gefährlicher als stehende Gewässer wie Seen oder Weiher. Die Strömungen sind für Badegäste nicht überschaubar, überschätzen beim Schwimmen oft ihre eigene Kraft und geraten schnell in Panik, wenn sie von der Strömung erfasst werden. So kommt es immer wieder zu gefährlichen und tödlichen Badeunfällen entlang des Lechs. Wer nicht schwimmen kann, sollte das Baden in fließenden Gewässern vollends unterlassen.

Der Lech bei Landsberg

Das Baden am Lech ist zwar an vielen Stellen flussabwärts des Lechwehrs erlaubt. Dennoch wird davor regelmäßig gewarnt, denn der Lech kann unberechenbar sein. Zu den beliebtesten Badestellen in Landsberg gehören die Kiesbänke unterhalb des Lady-Herkomer-Stegs. Doch Baden ist hier auf eigene Gefahr. „Der Lech ist und bleibt gefährlich“ sagte der Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Frank Böhm unserer Zeitung.

Icon vergrößern Baden im Lech ist nicht ungefährlich. Hier sind Kinder auf Höhe Lady-Herkomer-Steg. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Baden im Lech ist nicht ungefährlich. Hier sind Kinder auf Höhe Lady-Herkomer-Steg. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Völlig untersagt ist das Baden am Lechwehr in der Landsberger Innenstadt. Die Lechstufen sind ein beliebtes Ausflugsziel und Fotomotiv, zum Baden aber viel zu gefährlich.

Der Lech in Augsburg

Die Warnungen für den Lech gelten selbstverständlich auch für die Badestellen in Augsburg. Abgesehen von den Strömungen des Flusses weist die Stadt Augsburg darauf hin, dass Lech, Wertach und die Kanäle im Stadtgebiet nicht auf Sauberkeit getestet werden und die hygienische Wasserqualität starken Schwankungen unterworfen ist. Bis auf wenige Ausnahmen ist das Baden in den Stadtkanälen ohnehin verboten. Wer das Verbot übertritt und erwischt wird, muss mit einer Geldbuße rechnen.

In Augsburg ist der Lech durch Staudämme- und Wehren relativ stark verbaut. Insbesondere in der Umgebung solcher Bauten ist die Strömung stark. Hier sollte man keinesfalls ins Wasser gehen.

Der Gartnersee in Gundelfingen

Aktuell ist der der Gartnerseee in Gundelfingen aufgrund Blaualgenbefalls gesperrt. Dort wurde eine erhöhte Konzentration an Cyanobakterien nachgewiesen. Diese können unter anderem allergische Reaktionen wie Hautreizungen oder Ohrenschmerzen auslösen. Wer das Wasser schluckt, kann mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen haben.

Icon vergrößern Im Gartersee weist ein Schild auf das aktuelle Badeverbot hin. Foto: Philipp Scheuerl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Gartersee weist ein Schild auf das aktuelle Badeverbot hin. Foto: Philipp Scheuerl

Kürzlich gab es am See außerdem einen tödlichen Unfall. Ein 23-Jähriger war nach Sprung vom Sprungturm nicht wieder aus dem Wasser aufgetaucht und später im Krankenhaus verstorben. In Dillingen stellt man sich daher in diesem Sommer besorgt die Frage, ob die Menschen immer schlechter schwimmen können – Selbstüberschätzung gehören zu den häufigsten Gründen für Badeunfälle.

Die Donau bei Neuburg

Auch die Donau ist wie der Lech als fließendes Gewässer oft tückisch. Immer wieder kommt es auch hier zu tödlichen Badeunfällen, zuletzt starben im Sommer 2024 zwei junge Männer, nachdem sie von der Strömung erfasst und weggetrieben worden waren.

Icon vergrößern Die Donau ist das Herzstück Neuburgs. Der Fluss hat auch Tücken. Foto: Stadt Neuburg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Donau ist das Herzstück Neuburgs. Der Fluss hat auch Tücken. Foto: Stadt Neuburg

Die Donau hat an einigen Stellen eine starke Sogwirkung, an einigen Stellen ist der Einstieg ins Wasser flach, fällt dann rapide ab. Wer kein sicherer Schwimmer ist, das Gewässer im Idealfall kennt, kann hier schnell in Gefahr kommen.