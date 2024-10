Rund 200 Menschen wegen Gasaustritt evakuiert

Wegen eines Gaslecks einer Versorgungsleitung in Lindenberg im Allgäu sind rund 200 Menschen evakuiert worden. Rund 40 Gebäude seien betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Anwohner hätten demnach die Einsatzkräfte über einen Gasgeruch informiert. Die Evakuierten aus dem Landkreis Lindau (Bodensee) seien zuerst in eine Grundschule gebracht worden und danach in nahegelegenen Hotels und privat untergekommen. Rund eineinhalb Stunden nach Mitternacht sei die Gaskonzentration wieder unkritisch gewesen. Damit sei der Einsatz nach rund sieben Stunden zunächst beendet gewesen. Weitere Informationen gab es in der Nacht vorerst nicht.

