Wann man im Legoland wie lange ansteht

Die neue Saison im Legoland startet und damit strömen wieder Klemmbaustein-Fans aus ganz Deutschland nach Günzburg. Der Freizeitpark ist beliebt und hat gerade einen Übernachtungsrekord für sein Feriendorf verkündet. Wer aber einmal einen Freizeitpark besucht hat, weiß: Am besten ist es dort, wenn gerade nicht so viele Menschen da sind. Denn viele Besucher bedeuten vor allem: lange Wartezeiten an beliebten Attraktionen. Aus einem Tag voller adrenalingeladener Achterbahnfahrten wird dann ein Tag des gelangweilten Vor-der-Achterbahn-Stehens.

Tageszeiten, Ferien und Wetter: Was die Wartezeiten im Legoland beeinflusst

Um zu sehen, wann man besonders viel Fahrspaß für sein Eintrittsgeld erhält, haben wir mithilfe der Seite Wartezeiten.APP analysiert, zu welchen Tageszeiten, Wochentagen und Jahreszeiten die Schlangen eher lang sind und wann man dort nur kurz ansteht. Zuerst einmal die etwas ernüchternde Erkenntnis: Wer für einen Legoland-Besuch auf die Schulferien oder auf das Wochenende angewiesen ist, wird tendenziell länger warten müssen, um den „Feuerdrachen“ zu reiten, auf „Dschungel X-Pedition“ zu gehen oder vom „Flying Ninjago“ durch die Luft gewirbelt zu werden. An Wochenenden, an Feiertagen und in den Schulferien steigen die Wartezeiten stets an.

Im Schnitt liegt die Wartezeit bei den Attraktionen an Schultagen bei 12,7 Minuten – an Tagen, an denen in Bayern schulfrei ist, liegt sie hingegen bei etwa 18 Minuten. Auch Brückentage können für lange Wartezeiten sorgen: Am 10. Mai, dem Freitag nach Christi Himmelfahrt, mussten Besucherinnen und Besucher besonders lange anstehen.

Ein Blick auf die Wochentage zeigt: Der Samstag ist eindeutig der Tag mit den längsten Wartezeiten. Darauf folgt aber nicht etwa der ebenfalls schulfreie Sonntag, sondern mit leichtem Vorsprung Dienstag und Mittwoch. Am kürzesten waren die Wartezeiten 2024 im Schnitt an Montagen und Donnerstagen.

Allerdings gilt das nur, wenn man alle Öffnungstage des Jahres mit einbezieht. Sieht man sich gesondert an, wie die Wartezeiten pro Wochentag während der bayerischen Schulferien und während der normalen Schulzeit schwanken, ist zu erkennen: So lange nicht gerade Ferien sind, lohnt es sich eindeutig, das Legoland unter der Woche zu besuchen. In den Ferien hingegen gibt es keinen Grund, das Wochenende zu meiden. Sonntag und Montag sind hier die Tage mit verhältnismäßig kürzeren Wartezeiten, am Dienstag und Mittwoch wartete man hingegen besonders lange.

Früh kommen lohnt sich: In den ersten Stunden steht man im Legoland kürzer an

Wenn die Entscheidung für einen Tag gefallen ist, kommt die Frage: Um wie viel Uhr soll der Freizeitpark-Besuch starten? Das Legoland öffnet in der Regel um 10 Uhr – lohnt es sich, bereits zur Parkeröffnung dort zu sein?

Die klare Antwort: Ja, das kann sich lohnen. Denn innerhalb der ersten beiden Stunden, zu denen der Park geöffnet ist, waren die Wartezeiten 2024 erkennbar niedriger als danach. Der Effekt ist sowohl während der Schulferien als auch während der Schulzeit zu erkennen. Ob es hingegen wirklich lohnt, bis zum Ende im Park zu bleiben, das hängt vom Einzelfall ab.

Zwar sieht es in den Zahlen so aus, dass die Wartezeiten ab 17 Uhr noch einmal stark ansteigen und dann zurückgehen. Doch die durchschnittlichen Wartezeiten nach 17 Uhr sind nicht unbedingt aussagekräftig, da nicht mehr alle Attraktionen nutzbar sind: Ab einer Stunde vor Parkschluss werden diese nach und nach geschlossen. Mit etwas Glück ist hier noch eine Fahrt mit kurzer Wartezeit möglich – doch garantiert ist es nicht. Länger geöffnet ist der Park am Wochenende, während der Ferien oder zu speziellen Ereignissen. In den Zahlen ist zudem ein Sprung für die Zeit ab 20 Uhr zu sehen: Dann sind die Schlangen wieder besonders lang. Das liegt daran, dass der Park nur zu den stark besuchten langen Sommernächten so lange geöffnet hatte.

Diesen Einfluss hat das Wetter auf die Wartezeiten im Legoland

Neben dem Tag und der Uhrzeit gibt es einen weiteren wesentlichen Faktor, der die Wartezeiten beeinflusst: das Wetter.

Betrachtet man die durchschnittliche Wartezeit pro Stunde gemeinsam mit der Temperatur, die zu diesem Zeitpunkt herrschte, zeigt sich die Faustregel: Je wärmer es ist, desto länger die Schlangen. Bei Temperaturen über 20 Grad ist aber kein großer Unterschied mehr zu erkennen und noch etwas anderes fällt auf: Ob gerade schulfrei ist oder nicht, hat einen deutlich größeren Einfluss auf die Warteschlangen als die Temperatur. So waren die Wartezeiten beispielsweise am 6. Juni, ein Donnerstag außerhalb der bayerischen Schulferien, ziemlich kurz. Um die Mittagszeit lag die durchschnittliche Wartezeit pro Attraktion gerade einmal bei sechs Minuten.

Ein möglicher Grund für die kurzen Wartezeiten am 6. Juni: Es regnete. Bei starkem Regen werden einige Fahrgeschäfte geschlossen, doch etwa bei Nieselregen können sich Freizeitparkfans zumindest über kürzere Wartezeiten freuen. Denn die Auswertung zeigt eindeutig: Ist Regen angesagt, werden die Warteschlangen kürzer. Wer also kein Problem damit hat, sich mit Plastik-Poncho in die Achterbahn zu setzen, kann an Tagen mit schlechtem Wetter deutlich mehr Fahrten für das Eintrittsgeld bekommen.

Das sind die beliebtesten Attraktionen im Legoland

Zu guter Letzt: Natürlich unterscheiden sich die Wartezeiten auch je nach Attraktion. Die Achterbahn „Feuerdrache“ war 2024 das klar beliebteste Fahrgeschäft, für das Besucherinnen und Besucher deshalb aber auch am längsten warten mussten: Im Schnitt mehr als 30 Minuten. Auch für die Wildwasserbahn „Dschungel X-Pedition“ und den „Flying Ninjago“ sollte man im Durchschnitt eine halbe Stunde einplanen. Bei einigen der Attraktionen, die eher auf kleinere Gäste ausgerichtet sind, sind die Schlangen kürzer. Am „Kids Power Tower“ kam man 2024 nach durchschnittlichen 8,5 Minuten an die Reihe, für die „Techno Schleuder“ musste man knapp 8 Minuten warten und nach nur 7,2 Minuten konnten sich Kinder ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern bei der „Tempel X-Pedition“ auf Schatzsuche begeben.