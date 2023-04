Legoland

Wann muss man im Legoland wie lange anstehen?

Plus Das Legoland macht dann am meisten Spaß, wenn die Wartezeiten kurz sind. Wir haben ausgewertet, wann Besucherinnen und Besucher wie lange warten müssen.

Von Jakob Stadler

Wer das Legoland besucht, will ein paar Runden im Karussell drehen, mit der Achterbahn fahren und generell möglichst viele der Attraktionen nutzen. Das bedeutet aber auch: eine ganze Zeit lang anstehen. Das gehört dazu, ist aber sicherlich die am wenigsten beliebte Freizeitpark-Aktivität. Doch die Wartezeiten unterscheiden sich stark. Wir haben ausgewertet, wann die Schlangen am kürzesten sind.

Wer flexibel ist, sollte sich genau überlegen, wann er den Freizeitpark besucht. Am längsten mussten die Besucherinnen und Besucher in der Saison 2022 am 29. Oktober warten. Da dauerte es im Schnitt ganze 36 Minuten, bis sie mit einer Attraktion loslegen konnten. Ganz anders war der 8. April, kurz nach dem Saisonstart. Wer da in den Park kam, wartete gerade einmal fünf Minuten pro Attraktion. Im Durchschnitt lag die Wartezeit 2022 bei etwa 15 Minuten pro Attraktion. Um festzustellen, wann eher mit kurzen Warteschlangen zu rechnen ist, haben wir die Wartezeiten aller Attraktionen im Legoland im Jahr 2022 ausgewertet. Die Saison startete kurz vor den Osterferien im April und endete nach den Herbstferien im November.

