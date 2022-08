Kuh nachts aufgeschreckt: Tier muss eingeschläfert werden

Eine trächtige Kuh ist in Mittelfranken von einem Unbekannten aufgeschreckt worden und hat sich dabei so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste.

Der Unbekannte hatte das Tier in den frühen Morgenstunden des Mittwochs mit einer Taschenlampe auf einer Weide bei Lehrberg (Landkreis Ansbach) erschreckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kuh rannte daraufhin gegen die Leite eines Weidezauns, die sich in ihre Seite bohrte. Ein Tierarzt musste das Tier einschläfern.

(dpa)