Sind Teilzeit-Lehrkräfte bereit, zum Wohl der Schüler mehr zu arbeiten?

Bayerns Schulleiterinnen und Schulleiter müssen in den nächsten Monaten vor allem eines sein: geschickt im Verhandeln. Um den wachsenden Lehrkräftemangel zu beseitigen, sollen sie Teilzeitkräfte dazu bringen, mehr zu unterrichten. Die Aufstockung der Teilzeit ist der Dreh- und Angelpunkt in einem neuen Maßnahmenpaket, mit dem Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) die Personalnot lindern will. Die großen Lehrkräfteverbände sind vorsichtig optimistisch, dass die Lücke so tatsächlich verkleinert werden kann.

