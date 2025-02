Gegen die Personalnot: Stolz drängt Lehrkräfte zu weniger Teilzeit-Arbeit

Bayerns Schulen haben ein Personalproblem. Das ist seit Jahren offensichtlich - auch wenn der Mangel, je nachdem, wer im Kultusministerium gerade am Ruder war, nicht immer klar ausgesprochen wurde. Bayerns aktuelle Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) macht es anders. Sie räumte zu Beginn des Schuljahres offen ein: „Wir haben Lehrermangel.“ Das soll sich jetzt ändern: vor allem mit freiwilligen Einschränkungen bei der Teilzeit von Lehrkräften, aber auch mit möglichen Reduzierungen etwa des Wahlunterrichts. Überdies soll weiter intensiv um Studierende, aber auch um Quereinsteiger aus anderen Berufen geworben werden.

„Es braucht einen klugen Mix aus Maßnahmen“, erklärt Stolz. Diese müssten auf die jeweiligen Probleme der Schularten, aber auch auf lokale Gegebenheiten der einzelnen Schulen zugeschnitten sein: „Deshalb ist es mir besonders wichtig, neben zentralen auch verstärkt auf lokale Maßnahmen zu setzen und den Schulen mehr Freiräume zu überlassen.“

Die Lehrerlücken sind vor allem an Mittelschulen schon lange unterrichtsgefährdend, an Gymnasien drohen sie ohne Gegenmaßnahmen im kommenden Schuljahr endgültig aufzureißen. Nach den Berechnungen des Ministeriums könnten an den beiden Schularten aktuell jeweils rund 1300 Planstellen nicht besetzt werden, wenn die Politik nichts täte. Bis 2027 könnten in Bayern insgesamt mehr als 4000 Lehrkräfte fehlen. Die Stellenbesetzung scheitert bislang weder an nicht vorhandenen Planstellen noch am Geld, sondern vor allem an fehlenden Bewerbern: „Wir können uns leider keine Lehrkräfte backen“, heißt es aus dem Ministerium.

Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte in Bayern arbeitet aktuell in Teilzeit

Gleichzeitig arbeiten mit rund 121.000 Personen so viele Lehrkräfte wie nie zuvor in Bayern. Allerdings gehen bislang mehr als 80 Prozent vorzeitig in Pension. Und: Über alle Schularten hinweg arbeiten gut 53 Prozent nur Teilzeit. Diese Tatsache birgt ein Dilemma: Einerseits verschärft das natürlich die Personalnot, andererseits machen gerade diese Teilzeit-Regelungen den Beruf für viele erst attraktiv.

Darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer freiwillig ihre Stunden aufstocken, setzt das Kultusministerium schon länger. Jetzt sollen sie nochmal gezielt umworben werden, von den einzelnen Schulleitungen genauso wie von den übergeordneten Schulämtern. Dabei soll etwa durch die Aussicht auf komplett freie Tage trotz Mehrarbeit ein Anreiz gesetzt werden. Allein, wenn jede Teilzeitlehrkraft nur ein bis zwei Wochenstunden aufstocken würde, könne das einen Gewinn von mehreren hundert Vollzeitkapazitäten bedeuten, heißt es in Stolz' Konzept.

In den Gymnasien ist wegen der Verlängerung der Schulzeit auf neun Jahrgangsstufen der Personalbedarf aktuell besonders groß. Und entsprechend könnten dort mögliche „Zwangsmaßnahmen“ für einen sicheren Unterricht besonders einschneidend sein. Klappt es bis September nicht mit der Freiwilligkeit, kann das Lehrerstundenbudget der einzelnen Gymnasien um zwei Prozent gekürzt werden. Dies könne zu größeren Klassen und weniger Wahlmöglichkeiten im Unterricht führen, räumt das Ministerium ein.

Einige der Maßnahmen, die das Kultusministerium vorstellt, sind nicht neu. Schon seit dem Schuljahr 2021/2022 können sich an mehreren Schularten Quereinsteigerinnen und -einsteiger, also Menschen ohne Lehramtsstudium, innerhalb von zwei Jahren zur Lehrkraft ausbilden lassen. Seit 2021 sind demnach rund 1400 Lehrkräfte auf diese Weise in den Beruf gekommen. Außerdem wirbt das Ministerium an den Schulen gezielt um mögliche neue Lehramtsstudenten. Mehrere hundert Lehrkräfte betätigen sich zum Beispiel als „Botschafter“ und schwärmen in ganz Bayern aus, um Schülerinnen und Schüler kurz vor dem Abschluss für den Job zu begeistern.

Demonstrationen gegen das verhasste „Piazolo-Paket“

Falls die Lehrkräftelücke durch all die Maßnahmen vor Ort nicht geschlossen werden kann, behält sich das Ministerium jedoch auch weitere dienstrechtliche Maßnahmen vor - etwa eine Einschränkung der Antragsteilzeit oder der Frühpensionierung. Solche Eingriffe „von oben“ hatte im Jahr 2020 schon Stolz' Vorgänger Michael Piazolo vorgenommen.

Das verhasste „Piazolo-Paket“ ist der Grund dafür, dass Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen bis heute pro Woche eine Stunde mehr unterrichten. Auch die Möglichkeit, ohne triftigen Grund Teilzeit zu beantragen, wurde massiv eingeschränkt. Zehntausende Lehrkräfte hatten in Bayern damals gegen diese Einschnitte demonstriert. Ohne Erfolg. Hilfreich gegen den Lehrermangel waren die Maßnahmen sehr wohl: An Grundschulen zum Beispiel ist die Personalnot in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.