Pensionierte Lehrkräfte helfen an Schulen aus: "Die Kinder haben sich verändert"

Plus Weil Lehrerinnen und Lehrer fehlen, holt das Kultusministerium Rentner zurück. Auch Ruth Budak-Scheuringer und Dorothea Klimm-Kizil unterrichten wieder – und wissen, inwiefern Schule und Kinder heute anders sind.

Frau Klimm-Kizil, Frau Budak-Scheuringer, Sie sind 72 und 68 Jahre alt und lehren jetzt wieder an der Birkenau-Grundschule in Augsburg-Lechhausen. Sie könnten die Großmütter der Kinder sein, die Sie dort unterrichten. Ist das komisch?

Ruth Budak-Scheuringer: Gar nicht! Auch wenn ich kürzlich eine lustige Situation erlebt habe: Ich hatte eine Mutter um ein Gespräch gebeten – und wir haben festgestellt, dass sie als Kind auch meine Schülerin war!