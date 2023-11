Realschullehrer-Verband hat neuen Vorsitzenden

Ralf Neugschwender ist der neue Vorsitzende des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR).

Der bisherige Geschäftsführer wurde bei der Bundesvorstandssitzung gewählt, wie der VDR am Montag in München mitteilte. Neugschwender folgt auf Jürgen Böhm, der im vergangenen Juli Bildungsstaatssekretär in Sachsen-Anhalt wurde.

Der VDR ist die Dachorganisation der auf Länderebene bestehenden Realschullehrerverbände. Er vertritt die Interessen der Lehrkräfte an Realschulen und Sekundarschulen.

Der neue Verbandschef kündigte an, den VDR in den nächsten Monaten inhaltlich und personell breiter aufzustellen und betonte die Bedeutung von Demokratiebildung in der Schule: "Demokratiebildung und ökonomische Bildung sind für Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund von Verschwörungsmythen und Fake-News wichtiger denn je geworden", sagte Neugschwender laut Mitteilung.

(dpa)