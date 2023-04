43-Jährige tot auf Sportplatz gefunden: Ehemann in U-Haft

Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Sportplatz im Landkreis Rottal-Inn, ist der Ehemann der 43-Jährigen verhaftet worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erging am späten Freitagnachmittag Haftbefehl gegen den 45-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Passanten hatten die leblose Frau am Donnerstagmorgen auf einem Sportplatz in Kirchdorf am Inn gefunden. Eine Obduktion ergab, dass sie durch mehrere Stiche getötet worden war. Im Zuge der Ermittlungen geriet der Ehemann der 43-Jährigen unter Tatverdacht. Die genauen Umstände und Motive der Tat sollen nun ermittelt werden.

(dpa)