Bob-Silbermedaillengewinnerin kehrt gut in Sprint zurück

Sprinterin Alexandra Burghardt ist nach ihrer olympischen Silbermedaille im Bob gut auf die Leichtathletik-Bahn zurückgekehrt.

Die deutsche Meisterin über 100 und 200 Meter gewann am Sonntag bei nasskaltem Wetter in München über 100 Meter in 11,38 Sekunden. "Unter den Umständen passt die Zeit", sagte Burghardt. "Es war für mich einfach wieder wichtig, einen Leichtathletik-Wettkampf zu bestreiten."

Die Sportlerin aus Burghausen hatte bei den Olympischen Winterspielen zusammen mit Mariama Jamanka Platz zwei im Zweierbob belegt. "Ich hatte keine Hallensaison", sagte die 28-Jährige beim Ludwig-Jall-Sportfest im Münchner Dantestadion. "Jetzt wissen wir, dass die Richtung stimmt."

Wie die Leverkusenerin Jennifer Montag ebenfalls am Sonntag in Rhede egalisierte auch Burghardt die Zeit der bisherigen Jahresschnellsten Lisa Marie Kwayie (Berlin).

