Frauen-Staffel holt Gold über 4 x 100 Meter

Die Sprint-Staffel der Frauen über 4 x 100 Meter ist Europameister.

Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase ließen am Sonntagabend in München in 42,34 Sekunden Polen und Italien hinter sich. Nach Bronze bei den Weltmeisterschaften ist es der zweite Erfolg kurz nacheinander.

Bei der WM war Tatjana Pinto mit dabei, bei der EM wurde die angeschlagene Sprinterin nicht in der Staffel eingesetzt. Für Einzel-Europameisterin Lückenkemper war der Staffel-Erfolg der zweite Titel bei diesen European Championships. Zuletzt hatte eine deutsche Sprintstaffel bei der EM 2012 in Helsinki gewonnen.

(dpa)