Männer-Staffel scheidet aus: Großbritannien gewinnt Gold

Die Sprint-Staffel der Männer ist im Kampf um eine EM-Medaille gescheitert.

Kevin Kranz, Joshua Hartmann, Owen Ansah und Lucas Ansah Pepra schieden am Sonntagabend im Münchner Olympiastadion über 4 x 100 Meter aus. Der erste Wechsel von Kranz auf Hartmann glückte nicht. In 37,97 Sekunden hatte das deutsche Quartett im Vorlauf den deutschen Rekord verbessert, das Finale endete bitter. Der Titel ging in 37,67 Sekunden an die Staffel aus Großbritannien vor den Frankreich und Polen. Mit der Vorlauf-Zeit wären die Deutschen Dritter geworden.

(dpa)