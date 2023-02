Ihre Feuerwehr hat einen einzigartigen Zusammenhalt, ein außergewöhnliches Team oder besondere Ausstattung? Zeigen Sie es uns und nehmen bei unserer Abstimmung teil.

Rund 7500 Freiwillige Feuerwehren gibt es laut dem Landesfeuerwehrverband aktuell in Bayern. Ohne die knapp 330.000 aktiven Mitglieder könnten Sicherheit und Rettung im Freistaat nicht gewährleistet werden. Den europäischen Tag des Notrufs 112 möchten wir zum Anlass nehmen, zu zeigen, was die Feuerwehren in der Region einzigartig macht. Egal, ob Freiwillige-, Berufs-, Werks- oder Betriebsfeuerwehr.

Sind Sie inzwischen mehr Familie als Kameradinnen und Kameraden geworden? Haben Sie starke Fotos von Ihren Einsätzen oder Übungen? Gibt es Bilder, die zeigen, was Ihre Feuerwehr von anderen unterscheidet? Was macht Ihr Team einzigartig?

Jetzt mitmachen: Zeigen Sie uns in einem Foto, was Ihre Feuerwehr einzigartig macht

Wir sammeln die Fotos unserer Leserinnen und Leser, die Mitglied bei einer Feuerwehr sind. Schicken Sie uns Ihr Bild per Mail an social@augsburger-allgemeine.de mit dem Betreff „112“. Teilen Sie uns bitte mit, welche Feuerwehr auf dem Foto zu sehen ist, wer das Bild gemacht hat und was Ihre Feuerwehr einzigartig macht. Wir sind gespannt auf Ihre Bilder und Geschichten!

Mit einer Einsendung erklären Sie sich bereit, dass das Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf. Deshalb müssen auch alle darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. Bitte beachten Sie auch den Datenschutzhinweis. (AZ)