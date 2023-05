Zum Essen nichts als Brühe und Brot

Vorhandenes Vermögen: 0,00 Euro. Mögliche Eigenmittel: 0,00 Euro. Im Monat bleiben der knapp 80-Jährigen nicht einmal 150 Euro zum Leben.

Anna T. (Name geändert) ist verwitwet. Sie lebt in einer kleinen Wohnung auf dem Land. Sie bekommt Altersrente, muss davon aber noch Zuzahlungen für Medikamente leisten, die sie für ihre chronischen Erkrankungen benötigt. Unter dem Strich bleiben ihr weniger als 150 Euro im Monat für Essen und Kleidung. In einer Woche hat sie sich nur von Brühe und Brotwürfeln ernährt, so wenig war ihr zum Leben geblieben. Inzwischen hat Anna T. einen Tafelausweis, der sie dazu berechtigt, für einen symbolischen Betrag günstig Lebensmittel zu beziehen. Auch ein Antrag auf Grundsicherung ist gestellt.

Nun hat sie ihre Nebenkostenabrechnung erhalten. Mehrere hundert Euro muss sie nachzahlen - Geld, das sie nicht hat. Sie ist immer mit wenig ausgekommen. Nun aber schafft sie es allein nicht mehr. In ihrer Verzweiflung bat sie eine Wohlfahrtseinrichtung um Unterstützung. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, ist eingesprungen und hat der Rentnerin aus ihrer misslichen Lage geholfen.

Möchten auch Sie Menschen aus der Region unterstützen? Hier die Spendenkonten:

Sparkasse Schwaben-Bodensee IBAN: DE78 7315 0000 0034 0070 70 BIC: BYLADEM1MLM

Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30 BIC: AUGSDE77XXX

Sparkasse Allgäu

IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40 BIC: BYLADEM1ALG

Sparda-Bank Augsburg

IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55 BIC: GENODEF1S03

Wenn Sie Hilfe brauchen: Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, sollten sich an eine soziale oder kommunale Beratungsstelle vor Ort wenden. Dort stellen Experten mit Ihnen gemeinsam die Anträge an die Kartei der Not. Weitere Infos: www.kartei-der-not.de

