Klimaaktivisten gelangen auf Münchner Flughafen – keine Flugausfälle

Auf einer Rollbahn des Münchner Flughafens sollen sich Aktivisten der "Letzten Generation" festgeklebt haben. Zu Flugausfällen kam es offenbar nicht.

Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich an der Nordbahn des Münchner Flughafens festgeklebt. Vier Personen hatten sich offenbar Zugang zum Gelände verschafft. Sie hatten dafür offenbar einen Zaun zerstört.

Nach 45 Minuten war die Aktion beendet. Sicherheitskräfte führten die Aktivistinnen und Aktivisten ab. Ein Eindringen auf die Südbahn konnte von Sicherheitskräften verhindert werden. Laut ersten Informationen gab es keine Flugausfälle. Alle betroffenen Flüge konnten umgeleitet werden.

"Letzte Generation" auf Rollfelder der Flughäfen München und Berlin

Am Berliner Flughafen gibt es offenbar eine ähnliche Aktion der "Letzten Generation". "Wir sind auf dem Rollfeld von BER und MUC", schrieb die Klimaschutz-Gruppe auf Twitter. Sie würden sich den Ursachen der Klimakatastrophe direkt entgegenstellen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Proteste der "Letzten Generation" am Montag in München

Am Montagmorgen haben Aktivistinnen und Aktivisten den Verkehr am Münchner Stachus blockiert. Weil sie auch auf Schilderbrücken an der A9 und an der A96 geklettert waren und sich dort festgeklebt hatten, kam es auch dort zu Verkehrsbehinderungen.

Das fordert die "Letzte Generation"

Die "Letzte Generation" fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen und billigen Nahverkehr. Seit Anfang des Jahres laufen die Blockaden in vielen deutschen Städten. Die Polizei hat hunderte Strafverfahren wegen Nötigung und Widerstand eingeleitet.

Die Aktionen der "Letzten Generation" sorgen bundesweit zunehmend für Unverständnis. Dazu beigetragen hat vor allem ein schwerer Unfall in Berlin, bei dem am vergangenen Montag eine Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt worden war. Ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die 44-Jährige zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn – wegen einer Aktion von Klimaaktivisten an einer Schilderbrücke.

Lesen Sie dazu auch