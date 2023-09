Klimaaktivisten blockieren Straße im Münchner Osten

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in München eine Kreuzung nahe dem Ende der Passauer Autobahn (A94) blockiert.

Insgesamt vier Personen klebten sich am Montagnachmittag auf der Fahrbahn fest, weitere wurden von der Polizei daran gehindert. Die Blockade behinderte den Verkehrsfluss stadteinwärts, konnte Beobachtern zufolge aber zumindest teilweise umfahren werden.

Die Gruppierung protestiert seit einiger Zeit insbesondere in München. Dort beginnt am Dienstag die Messe IAA Mobility zu der eine ganze Reihe von Klima- und Umweltgruppierungen Proteste und Aktionen angekündigt haben. Die A94 führt an der Messe vorbei.

(dpa)