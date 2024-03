Letzte Generation

Letzte Generation plant „ungehorsame Versammlungen“ – auch in München

Plus Am Samstag starten die Klimaaktivisten der Letzten Generation ihren „Widerstandsfrühling“. Auf die Straße kleben will sich die Gruppe jedoch nicht mehr.

Von Benedikt Dahlmann

Sie blockieren wieder. Die Klimaaktivisten der Letzten Generation planen am Samstag deutschlandweit zehn sogenannte „ungehorsame Versammlungen“ – eine davon in München, eine in Regensburg. Ziel der Gruppe, die in der Vergangenheit vor allem dadurch auffiel, dass sich einzelne Aktivistinnen und Aktivisten auf Straßen festklebten, ist eine breitere Anschlussfähigkeit in der Bevölkerung. Dabei schreckt sie weiterhin nicht vor Auseinandersetzungen mit der Polizei zurück, wie die Bayern-Sprecherin der Letzten Generation unserer Redaktion gegenüber bestätigt.

„Wir werden konfrontieren“, sagt Svenja Schraut von der Letzten Generation Bayern. Nachdem rund um den Bundestagswahlkampf 2021 mehrere Mitglieder der Gruppe in den Hungerstreik getreten waren, etablierten sich im Folgejahr die Klebe-Aktionen als vorrangige Protestform der Letzten Generation. Schon damals gerieten die Demonstranten häufig mit der Polizei aneinander. Auch aus der Zivilbevölkerung kam es zu gewaltsamen Übergriffen. Nun wolle die Gruppe ihren Protest breiter aufstellen, sagt Schraut: „Wir haben gemerkt, dass unsere Klebe-Aktionen funktioniert haben. Jetzt sind wir genug, um in einer kritischen Masse laut zu sein.“ Dafür soll es bei den ungehorsamen Versammlungen verschiedene Möglichkeiten der Demonstration geben.

