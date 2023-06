Letzte Generation

Nach Razzia bei "Letzter Generation": Klimaaktivist kritisiert Rolle von Justiz und Polizei

Plus Weil er ein Hintermann der "Letzten Generation" sein soll, durchsuchten Polizisten Räume und persönliche Gegenstände von Ingo Blechschmidt. Darauf angesprochen sagt der Klimaaktivist: "Ich bin ganz sicher nicht kriminell."

Als es an einem Mittwochmorgen Ende Mai an der Haustür klingelte, dachte Ingo Blechschmidt an nichts Böses. Er öffnete die Tür in der Wohnung seiner Freundin. Die wohnt im Augsburger Stadtteil Inningen und hatte ihm noch kurz zuvor gesagt: Ich erwarte ein Paket. Doch statt des Paketboten standen Polizisten da.

Der Vorwurf der Münchner Generalstaatsanwaltschaft: Blechschmidt sei ein Hauptakteur der Klimabewegung "Letzte Generation" und Teil einer kriminellen Vereinigung. Die Folge: Polizisten durchsuchten drei Stunden lang seine persönlichen Sachen und nahmen Laptop, Festplatten, Handys und USB-Sticks mit. Auch an seiner Meldeadresse in Haunstetten, dem Wohnort seiner Mutter, durchkämmten Polizisten sein Zimmer, ihr Auto und das Gartenhaus.

