Proteste der "Letzten Generation" am Samstag: Welche Städte in Bayern sind betroffen?

Am Samstag will die "Letzte Generation" mit "ungehorsamen Versammlungen" einen "Widerstandsfrühling" beginnen. Auch in bayerischen Städten sollen Gehwege und Straßen blockiert werden.

Für die "Letzte Generation" beginnt ein neues Kapitel der Proteste. Sechs Wochen nach dem Ende ihrer umstrittenen Klebe-Blockaden plant die Gruppe die nächste Runde ihrer Klimaproteste. Am kommenden Samstag (16. März) soll es zum Start eines "Widerstandsfrühlings" an zehn Orten in Deutschland "ungehorsame Versammlungen" geben.

"Letzte Generation": Hier sollen am Samstag Proteste stattfinden

Dabei soll es sich um Blockaden durch größere Menschenmengen auf Gehwegen und Straßen handeln. Diese sollen "deutlich ungehorsamer" sein als angemeldete Demonstrationen, aber "absolut friedlich", so die Gruppe. Wie die Versammlungen genau aussehen sollen, ließ die "Letzte Generation" bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin offen. Auf Klebe-Blockaden soll aber künftig verzichtet werden.

In Bayern plant die "Letzte Generation" Proteste in den Städten München und Regensburg. Auch hier sollen Versammlungen stattfinden:

Berlin

Bremen

Köln

Leipzig

Karlsruhe

Freiburg

Rügen

Stuttgart

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Letzte Generation" will auf Klimakrise hinweisen

Seit gut zwei Jahren versucht die "Letzte Generation" auf die Klimakrise hinzuweisen und eine Kehrtwende zu bewirken. Sie will unter anderem eine sofortige Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas, bei deren Verbrennung klimaschädliches Kohlendioxid entsteht. Die Protestgruppe sorgte mit Blockaden, bei denen sich Aktivisten auf die Fahrbahn klebten, für Aufsehen. Ende Januar verkündete sie dann das Ende dieser Protestform.

In einer neuen Erklärung fordert die "Letzte Generation" zudem tiefgreifende Reformen des gesamten Wirtschaftssystems. Ihr geht es um Umverteilung zulasten von Reichen etwa mit einer Vermögenssteuer, um Verzicht auf Konsum, um "gerechte Rationierung" von Ressourcen, um den Rückbau von Industrien wie Auto- oder Chemiebranche. "Die Herausforderungen sind so groß, dass die Politik vor ihnen zurückschreckt", heißt es in der an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gerichteten Erklärung.

"Letzte Generation" plant "zivilen Ungehorsam

"Wir lassen uns nicht mehr von der Regierung belügen", sagte Carla Hinrichs, Mitgründerin und Sprecherin der Gruppe. Die Parlamente hätten versagt, die Parteien hätten "absolut keinen Plan". "Ziviler Ungehorsam ist unsere letzte Hoffnung", ergänzte die junge Aktivistin Laura Bischoff, die nach eigenen Worten eigentlich an diesem Montagmorgen in der Schule hätte sein müssen. (mit dpa)